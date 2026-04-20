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El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: Pavel Bednyakov / AFP)
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. (Foto: Pavel Bednyakov / AFP)
/ PAVEL BEDNYAKOV
Por Agencia EFE

El Kremlin aspira a participar en la mesa negociadora y ofreció este lunes una vez más sus servicios para mediar en la guerra de Irán ya que teme un nuevo escenario de violencia.

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