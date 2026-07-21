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El "parure de la reine Marie-Amelie et de la Reine Hortense" (conjunto de joyas de la reina María Amelia y la reina Hortensia) exhibido en la Galería de Apolo, en el museo del Louvre, el 14 de enero de 2020. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
El "parure de la reine Marie-Amelie et de la Reine Hortense" (conjunto de joyas de la reina María Amelia y la reina Hortensia) exhibido en la Galería de Apolo, en el museo del Louvre, el 14 de enero de 2020. (STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)
/ STEPHANE DE SAKUTIN
Por Agencia EFE

El Museo del Louvre reabrirá al público este miércoles la Galería de Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del palacio, aunque lo hará sin las Joyas de la Corona ni el resto de objetos preciosos que se exhibían en ese lugar hasta el robo de varias de ellas hace nueve meses.

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