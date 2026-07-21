El Museo del Louvre reabrirá al público este miércoles la Galería de Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del palacio, aunque lo hará sin las Joyas de la Corona ni el resto de objetos preciosos que se exhibían en ese lugar hasta el robo de varias de ellas hace nueve meses.

Según confirmó este martes a EFE un portavoz de la institución, la reapertura se realizará con una nueva configuración museográfica en la que las colecciones y objetos de valor han sido retirados para devolver todo el protagonismo a la decoración mural pintada y esculpida de la galería.

PUEDES VER: Informe de 2018 advirtió del riesgo de acceso al balcón del Louvre por donde entraron los ladrones

La decisión llega nueve meses después del robo de varias joyas de la Corona ocurrido en octubre de 2025, un suceso que llevó al cierre del espacio y a replantear la exposición de estas piezas históricas.

El diario Le Parisien adelantó el lunes que las joyas que escaparon al robo serán trasladadas en el futuro a un nuevo espacio de máxima seguridad sin ventanas dentro del museo.

Según explicó al periódico el presidente del Louvre, Christophe Leribault, el objetivo es crear una sala específica que garantice mejores condiciones de conservación y seguridad para estas piezas.

Los visitantes hacen cola para entrar en el Museo del Louvre, junto a la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei en París, el 22 de octubre de 2025. Foto: Thibaud MORITZ / AFP / THIBAUD MORITZ

Las Joyas de la Corona no volverán a exhibirse hasta que el nuevo espacio esté terminado, y entre ellas figura la corona de la emperatriz Eugenia, que resultó dañada durante el robo y continúa siendo restaurada por especialistas.

Mientras tanto, la Galería de Apolo recuperará su función original como gran galería ceremonial del antiguo palacio real, permitiendo a los visitantes contemplar las pinturas y decoraciones realizadas por Charles Le Brun y otros artistas de los siglos XVII y XIX.