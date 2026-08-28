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Resumen

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La nueva princesa heredera Ingrid Alexandra de Noruega y el príncipe Haakon, el nuevo rey Haakon VIII, asisten a una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/Heiko Junge / POOL NORWAY
La nueva princesa heredera Ingrid Alexandra de Noruega y el príncipe Haakon, el nuevo rey Haakon VIII, asisten a una reunión extraordinaria del gabinete en el Palacio Real de Oslo, Noruega, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/Heiko Junge / POOL NORWAY
Por Agencia EFE

El nuevo rey de Noruega tras el fallecimiento este viernes de Harald V ha elegido el nombre de Haakon VIII para su reinado y ha decidido mantener el mismo lema que su padre: “Todo por Noruega”, informó la Casa Real en su cuenta oficial de Facebook.

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