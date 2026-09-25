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Resumen

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El papa León XIV conversa con los periodistas que cubren su viaje en el avión que le conduce al aeropuerto de París-Orly, Francia este viernes, donde permanecerá hasta el próximo lunes. En su primera etapa en París le esperan encuentros institucionales, la vigilia en la catedral de Notre-Dame, un esperado discurso en la sede de la Unesco y una bienvenida multitudinaria por las calles. Foto: EFE/Dicasterio de la Comunicación /Matteo Pernaselci
El papa León XIV conversa con los periodistas que cubren su viaje en el avión que le conduce al aeropuerto de París-Orly, Francia este viernes, donde permanecerá hasta el próximo lunes. En su primera etapa en París le esperan encuentros institucionales, la vigilia en la catedral de Notre-Dame, un esperado discurso en la sede de la Unesco y una bienvenida multitudinaria por las calles. Foto: EFE/Dicasterio de la Comunicación /Matteo Pernaselci
Por Agencia EFE

El papa León XIV lanzó este viernes, en su primer día de visita a Francia, una advertencia sobre los peligros de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial al recuperar la idea del escritor francés Georges Bernanos sobre el “Paraíso de las Máquinas”, que pueden llegar a dominar la vida humana, y defendió, en la cuna del laicismo moderno, “la justa laicidad”, que no debe excluir la religión.

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