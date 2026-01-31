El papa advierte que la política no puede servir a las personas si excluye a los débiles

Escuchar
El papa León XIV bendice a la multitud desde la ventana del palacio apostólico con vistas a la plaza de San Pedro durante la oración del Ángelus en el Vaticano, el 25 de enero de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)

Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este sábado que “ninguna política puede servir a las personas” si excluye a los débiles y “a quienes están a punto de venir al mundo”, y citó a la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo que “el mayor destructor de paz es el aborto”.

