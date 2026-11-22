El papa León XIV almorzó este domingo con 1.300 pobres en el aula Pablo VI del Vaticano y pidió que “cada familia tenga la alegría de estar unida en paz” y “que a nadie le falte lo necesario para vivir”.

Al igual que el año pasado, el pontífice retomó la tradición que comenzó el papa Francisco de almorzar con los más necesitados con motivo de la Décima Jornada Mundial de los Pobres.

“Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad”, dijo tras el rezo del ángelus explicando la iniciativa.

Después antes de bendecir la mesa expresó su agradecimiento al arzobispo español Luis Marín responsable del dicasterio de la Caridad, organizador de esta iniciativa, y a todos aquellos que han hecho posible este momento “con su apoyo, su generosidad y su servicio”.

“Así pues, ante todo queremos dar gracias al Señor, que nos da la vida, que nos da la oportunidad de celebrar juntos lo que representa este encuentro, y agradecer a todos aquellos que siempre nos acompañan en nuestro camino”, añadió.

Y durante a bendición rogó: “Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor. Concede a cada familia la alegría de estar unida en paz. Que a nadie le falte lo necesario para vivir. Te damos gracias, Señor, por esta comida fraterna y por todos los que ayudaron a preparar este banquete”.

Las 1.300 personas fueron elegidas por 20 organizaciones benéficas de Roma y diversas parroquias y asociaciones y los voluntarios de la Cruz Roja Italiana se encargaron de la preparación y el servicio de la comida.

Vista general de un almuerzo organizado con motivo del Día Mundial de los Pobres en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 22 de noviembre de 2026. Foto: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI / FABIO FRUSTACI

Se sentaron en 106 mesas para 12 personas colocadas en el auditorio en el que se celebran los actos en el Vaticano y algunos almorzarán junto a León XIV.

Al finalizar la comida, cada invitado recibirá un obsequio de productos de higiene.

Pero además, en los comedores sociales y albergues de Roma también se servirá hoy una comida especial “para que nadie se sienta solo”. “Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible (...)Pensando en ellos nació la idea de ampliar esa mesa, llegando a ellos donde alguien ya los espera”, dijo Marín a los medios vaticanos.

Para estas comidas se han recibido donaciones desde varias partes de Italia, de España y Polonia.

La Fundación Cascajares ha donado 150 pavos criados entre Salamanca y Dueñas (Palencia) y que se han elaborado recuperando una receta inspirada en la cocina pontificia del siglo XVI, en tiempos de Pío V y Bartolomeo Scappi, y que consiste en pavo asado, puré de patatas, compota de manzana con romero y salsa de arándanos.

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