icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV se retira tras su discurso durante un encuentro titulado "En las raíces de Europa: Por la paz y la unidad" en el Centro de Conferencias Robert Schuman en Metz, noreste de Francia, el 28 de septiembre de 2026, último día de su visita a Francia. (Foto de Benoit Tessier / POOL / AFP)
El papa León XIV se retira tras su discurso durante un encuentro titulado "En las raíces de Europa: Por la paz y la unidad" en el Centro de Conferencias Robert Schuman en Metz, noreste de Francia, el 28 de septiembre de 2026, último día de su visita a Francia. (Foto de Benoit Tessier / POOL / AFP)
/ BENOIT TESSIER
Por Agencia AFP

El papa León XIV llamó este lunes a Europa “a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, alertó contra “la ilusión del rearme” y pidió dignidad en unas relaciones internacionales “cada vez más bárbaras”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.