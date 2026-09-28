El papa León XIV llamó este lunes a Europa “a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, alertó contra “la ilusión del rearme” y pidió dignidad en unas relaciones internacionales “cada vez más bárbaras”.

El pontífice estadounidense-peruano pronunció en Metz, durante la última etapa de su viaje a Francia, un discurso sobre la paz y Europa, en un contexto cambiante, entre la guerra en Ucrania, el auge de la extrema derecha europea y la imprevisibilidad del presidente de Estados Unidos Donald Trump.

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“Lamentablemente, también en Europa, en esta época ha reaparecido la guerra: una nueva ‘inútil masacre’ que cada día causa innumerables víctimas civiles”, aseguró, retomando una expresión del papa Benedicto XVI.

El papa León XIV pronuncia un discurso durante un encuentro titulado "En las raíces de Europa: Por la paz y la unidad" en el Centro de Conferencias Robert Schuman en Metz, al noreste de Francia. (Foto de Benoit Tessier / AFP). / BENOIT TESSIER

“Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, agregó el papa, cuyo padre desembarcó en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.

La elección de Metz, que Francia y Alemania se disputaron desde finales del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, no es algo baladí. En esta región nació Robert Schuman (1886-1963), uno de los llamados “padres fundadores” de la UE y que el Vaticano busca beatificar.

Pero el proyecto europeo, que nació de los escombros de una Europa devastada, se debilitó en los últimos años por la crisis política abierta con la llegada de migrantes, la retirada del Reino Unido y las diferencias sobre qué actitud adoptar hacia el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Hoy en día, las relaciones humanas y entre los estados se vuelven cada vez más bárbaras. Se menosprecia el valor de la palabra dada; y se presume más bien de la mentira y el engaño”, subrayó el pontífice, en una crítica velada a políticos populistas como su compatriota Trump.

“Europa puede poner fin a esta espiral gracias al respeto por el otro, que ha sabido cultivar y preservar”, subrayó León XIV, para quien el “derecho internacional y el multilateralismo” son “el mejor antídoto contra la voluntad de dominación”.

El papa llamó además a “integrar como en la propia familia” a migrantes y refugiados y alertó contra “la ilusión del rearme”, cuando los países europeos aumentan su gasto militar frente a una Rusia cada vez más desafiante.

En la sala, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió recuperar el “coraje de sus padres fundadores” y no ceder al “repliegue” ni al “regreso de los nacionalismos”, pero pocos de sus pares de la Unión Europea escucharon su llamado.

Las personas escuchan el discurso del Papa en una pantalla gigante que transmite la conferencia titulada "En las raíces de Europa: Por la paz y la unidad" mientras esperan fuera de la catedral de Saint-Étienne en Metz, al noreste de Francia. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP). / SEBASTIEN BOZON

Aunque su oficina indicó que se invitó a los mandatarios de los 27 países de la UE y de las instituciones comunitarias, sólo los dirigentes de la vecina Luxemburgo y la presidenta de la fronteriza región alemana de Sarre, Anke Rehlinger, respondieron presentes.

“Profundo, inteligente y abierto”

León XIV también se dará un nuevo baño de masas a bordo de su papamóvil y oficiará una última misa, después de que los eventos celebrados en París y en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes atrajeran a 1,3 millones de fieles en este país laico, según el Vaticano.

En cada una de sus apariciones entre los fieles, el sucesor de Francisco en el trono de San Pedro se ha mostrado sonriente y cordial, ofreciendo escenas que mezclaban aclamaciones, celulares alzados, bendiciones de bebés y banderas del Vaticano.

Alrededor de la catedral gótica de Metz, el público empezaba ya a congregarse para ver al papa, entre ellos Franck Rivoire y su esposa Corinne, un electricista y una profesora que llegaron en la mañana desde Suiza.

“¡Espero que podamos ver algo!”, dice entusiasmado Rivoire. Su esposa considera que el pontífice es “profundo, inteligente y abierto”: “Le planta cara a Trump, y eso es lo que necesitamos en los tiempos que corren”.

A siete meses de la elección presidencial en Francia, crucial para la UE, el papa también lanzó durante su viaje una serie de mensajes, como la importancia de “convivir con dignidad y paz” con los migrantes o de la religión en el espacio público.

Sin nombrar a nadie, estas críticas apuntan en parte a la favorita de los sondeos, la ultraderechista Marine Le Pen, que propone un programa de mano dura contra los migrantes y prohibir el uso del velo islámico en el espacio público.

“Obtén para Francia gobernantes sabios y generosos, (...) capaces de afrontar los desafíos y decididos a servir al bien común. Que conserven al país en paz en el concierto de las naciones”, llegó a pedir León XIV el sábado ante la virgen de Lourdes.

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