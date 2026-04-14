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El papa León XIV se dirige a las autoridades, a los miembros de la sociedad civil y al cuerpo diplomático en el centro de conferencias «Djamaa el Djazair» el 13 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
El papa León XIV se dirige a las autoridades, a los miembros de la sociedad civil y al cuerpo diplomático en el centro de conferencias «Djamaa el Djazair» el 13 de abril de 2026. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Agencia EFE

El papa León XIV afirmó este martes que Dios “no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al pontífice de ser “débil” en política exterior.

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