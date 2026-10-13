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Resumen

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El Papa León XIV llega al Hospital Universitario Agostino Gemelli en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026, para ser operado de un nódulo pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI).
El Papa León XIV llega al Hospital Universitario Agostino Gemelli en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026, para ser operado de un nódulo pulmonar. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI).
/ ANGELO CARCONI
Por Agencia EFE

El papa Leon XIV llegó este martes al hospital Gemelli de Roma, donde esta tarde será operado para extirparle el nódulo que le fue detectado en un pulmón, y lo hizo andando tranquilamente acompañado de sus dos secretarios y su médico personal, Luigi Carbone.

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