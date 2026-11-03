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Resumen

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El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia AFP

El papa León XIV está “muy entusiasmado” por regresar al Perú y se negó a eliminar cualquier actividad de su apretada agenda por Sudamérica, a pesar de su reciente operación pulmonar, informó el Vaticano el martes.

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