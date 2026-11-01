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Resumen

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El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda a los fieles al salir tras la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia AFP

León XIV emprende esta semana una de las giras papales más ambiciosas de las últimas décadas, que lo llevará a Uruguay, Argentina y el Perú, su patria adoptiva, pocas semanas después de su operación por un cáncer de pulmón.

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