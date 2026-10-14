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Resumen

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El papa León XIV saluda al salir al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
El papa León XIV saluda al salir al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2026. (Foto de Tiziana FABI / AFP).
/ TIZIANA FABI
Por Agencia AFP

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece hospitalizado este miércoles al día siguiente de someterse a una operación en la que se le extirpó un tumor canceroso del pulmón derecho.

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