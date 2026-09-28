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Resumen

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Los fieles observan en una pantalla gigante la transmisión en directo de la misa oficiada por el papa León XIV en la catedral de Saint-Étienne de Metz, al noreste de Francia. (Foto de Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP).
Los fieles observan en una pantalla gigante la transmisión en directo de la misa oficiada por el papa León XIV en la catedral de Saint-Étienne de Metz, al noreste de Francia. (Foto de Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP).
/ JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
Por Agencia EFE

El papa León XIV instó este lunes a Europa a “integrar” a los migrantes “como en la propia familia, ofreciendo la posibilidad de desarrollar sus talentos, sus capacidades y sensibilidades”, pero también a ellos les indicó que tienen que “entrar en el espíritu de la casa que les acoge”, durante su discurso en Metz, última etapa de su viaje a Francia.

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