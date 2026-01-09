El papa pide respetar la voluntad del pueblo venezolano y soluciones sin fines partidistas

El papa León XIV pidió este viernes que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas” y subrayó que el tráfico de drogas es una de las principales causas de la crisis que afecta al país.

En su intervención, León XIV expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones en el Caribe y otras zonas de la costa americana, e insistió en la necesidad de buscar soluciones políticas pacíficas a la situación actual, “teniendo presente el bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas”.

“Esto es especialmente válido para Venezuela, tras los recientes acontecimientos. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia”, afirmó.

El pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana recordó a los dos primeros santos venezolanos que él mismo canonizó el pasado mes de octubre, José Gregorio Hernández y la hermana Carmen Rendiles, destacando que pueden servir de “inspiración” en estos tiempos.

“De este modo, se podrá construir una sociedad fundada en la justicia, la verdad, la libertad y la fraternidad, y así salir de la grave crisis que aflige al país desde hace muchos años”, añadió.

Sobre las causas de la situación en Venezuela, León XIV aseveró que el tráfico de drogas es, “sin duda”, uno de los motivos principales, calificándolo como una “lacra para la humanidad” que requiere un compromiso conjunto de todos los países para erradicarlo y “evitar que millones de jóvenes de todo el mundo se conviertan en víctimas del consumo de drogas”.

Fuera de la embajada de a Venezuela varios venezolanos se encuentran celebrando tras caída del Nicolás Maduro 03 de enero de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

“Junto a estos esfuerzos, debe haber una mayor inversión en desarrollo humano, educación y creación de oportunidades de empleo para personas que, en muchos casos, se ven envueltas en el mundo de las drogas sin saberlo”, concluyó.

También citó otras crisis de la región, como la “desesperada situación en Haití”, marcada por “múltiples formas de violencia, desde la trata de personas hasta el exilio forzoso y los secuestros”.

“En este sentido, espero que, con el apoyo necesario y concreto de la comunidad internacional, el país pueda adoptar lo antes posible, medidas necesarias para restablecer el orden democrático, poner fin a la violencia y lograr la reconciliación y la paz”, concluyó.