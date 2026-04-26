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Resumen

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Por Agencia EFE

El papa León XIV recordó este domingo el “trágico incidente” de Chernóbil, del que se cumplen 40 años, y aseguró que permanece como una “advertencia” para la humanidad, al tiempo que pidió que prevalezca la “responsabilidad” en el uso de la energía atómica.

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