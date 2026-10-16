El papa León XIV habló por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, y le pidió un cese al fuego en Oleshki, una ciudad de Ucrania atrapada entre las fuerzas de Moscú y de Kiev, anunciado este viernes el Vaticano.

“Durante la conversación, el Santo Padre expresó su viva preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, en la región de Jersón (sur), y pidió una tregua para permitir el suministro de ayuda humanitaria y sanitaria y la evacuación voluntaria y segura de la población civil”, precisó en un comunicado.

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León XIV también “reafirmó el compromiso de la Santa Sede a favor del diálogo y de la paz”.

Ucrania y Rusia reconocen la crisis humanitaria que azota la zona de Oleshki pero se acusan mutuamente de entorpecer el suministro de víveres y las evacuaciones.

Oleshki fue tomada por las tropas rusas en 2022, al inicio de la invasión.

La ciudad se vio gravemente afectada por la destrucción de la represa de Kajovka en 2023, que provocó inundaciones a lo largo del río Dniéper.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin y el Papa León XIV. (Foto: EFE)

Moscú y Kiev se acusan mutuamente de ello.

La línea del frente no se ha movido prácticamente desde 2023 y la multiplicación de drones allí ha creado una especie de “zona muerta” de hasta 20 kilómetros de ancho.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció a inicios de octubre la situación “desesperada” en Oleshki, mientras que la Unión Europea la calificó de “espantosa”.

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