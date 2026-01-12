El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Una imagen proporcionada por US Vatican Media muestra al Papa León XIV (izq.) reunido con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. (Foto: EFE/EPA)
Agencia EFE
Agencia EFE

El recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz , informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

LEE: Donald Trump publica imagen manipulada con el cargo de “presidente interino de Venezuela”

La reunión de la premio nobel de la paz y el papa fue anunciada en el boletín con la agenda del papa durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.

Francisco Sanz
El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano. (Foto: EFE/ Simone Risoluti)
El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, este lunes en el Vaticano. (Foto: EFE/ Simone Risoluti)

El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de “intereses partidistas”.

El papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/ Archivo)
El papa León XIV. (Foto: EFE/EPA/Fabio Frustaci/ Archivo)

El Vaticano ha seguido con atención la situación en y el diario The Washington Post publicó el pasado 9 de enero que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, , antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses.

MÁS: Nicolás Maduro: últimas noticias de su detención en EE. UU. y qué pasa en Venezuela

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

