Vínculo con Perú: el papa León XIV incluye a Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos

El papa León XIV inauguró este sábado un mosaico dedicado a la Virgen María y una imagen de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, en un gesto que subraya su relación y la de la Santa Sede con el Perú.

La decisión “renueva los profundos lazos de fe y amistad que unen al Perú, un país tan querido para mí, con la Santa Sede”, dijo el pontífice.

En una ceremonia en los jardines, frente al Torreón de San Juan, y junto a los obispos peruanos que se encuentran en Roma, el papa bendijo el mosaico y la imagen de la primera santa latinoamericana, Rosa de Lima.

“Congregados en este hermoso lugar, donde todo nos habla del Creador y de la belleza de lo creado, deseo agradecer en primer lugar a los artistas que han realizado estas obras y a quienes han hecho posible que hoy podamos disfrutar de este grato acontecimiento”, dijo el papa.

El papa León XIV inaugura un mosaico dedicado a la Virgen María. Foto: EFE/ Simone Risoluti/Vatican Media / Simone Risoluti/VATICAN MEDIA

Rosa de Lima, la primera santa latinoamericana

La escultura de Rosa de Lima es del joven artista peruano Edwin Morales y ha sido realizada con mármol blanco llegado de Huancayo, mientras que el mosaico fue obra de Lenin Álvarez y representa “la extraordinaria riqueza y diversidad de la devoción mariana en Perú”.

“Queridos amigos, estas bellas imágenes que hoy contemplamos nos recuerdan la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama, es decir, la vocación universal a la santidad. Los animo a ser, con la gracia de Dios, testimonio y ejemplo de esa santidad en el mundo de hoy”, dijo el papa en su discurso.

Imagen de Santa Rosa de Lima y mosaico de la Virgen María en los Jardines Vaticanos. Foto: EFE/ Simone Risoluti/Vatican Media / Simone Risoluti/VATICAN MEDIA

En la ceremonia participó también el embajador de Perú ante la Santa Sede, Jorge Ponce Sandoval, que en su discurso agradeció al papa León XI “esta nueva muestra de cariño” y reiteró “que esta tierra ‘ensantada’ (...) lo espera con esperanza, con fe y con gratitud y afecto que trasciende océanos y continente y que llega aquí”

“Cada uno de los peruanos, yo en nombre de todos ellos, muchas gracias, y como ya sabe, lo esperamos muy pronto en Perú”, concluyó el embajador ante la posibilidad que el papa viaje ya este año al país donde estuvo 20 años, como misionero y después obispo de Chiclayo.