El papa León XIV se reúne con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, este jueves en el Vaticano. Foto: EFE/ Simone Risoluti/ Dicasterio Para La Comunicación Del Vaticano
El papa León XIV se reúne con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, este jueves en el Vaticano. Foto: EFE/ Simone Risoluti/ Dicasterio Para La Comunicación Del Vaticano
/ Simone Risoluti/ Dicasterio para la Comunicación del Vaticano
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El papa León XIV se reúne por primera vez con presidente palestino Mahmud Abbas
Resumen de la noticia por IA
El papa León XIV se reúne por primera vez con presidente palestino Mahmud Abbas

El papa León XIV se reúne por primera vez con presidente palestino Mahmud Abbas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas llegó este jueves al Vaticano entre fuertes medidas de seguridad para la que será la primera audiencia con el , después de las reuniones que mantuvo los años pasados con Francisco.

Justo en la tarde del miércoles, después de su llegada a Roma, el presidente palestino visitó Santa María la Mayor para un momento de reflexión ante la tumba del papa Francisco. “Vine a ver al Papa Francisco porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y el pueblo palestino, y no puedo olvidar que reconoció a Palestina sin que nadie se lo pidiera”, declaró Mahmud Abbas a los periodistas que lo esperaban.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La izquierda celebra la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York entre gritos por Palestina


Abbas también recordó las llamadas telefónicas de Jorge Bergoglio a las familias palestinas afectadas, incluidos los miembros de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.

El presidente palestino estuvo acompañado por el padre Ibrahim Faltas, ex vicario de la Custodia de Tierra Santa, y el resto de la delegación.

Entre los numerosos encuentros entre Francisco y Abbas, destaca el del 8 de junio de 2014 en los Jardines Vaticanos: un momento de oración con el entonces presidente israelí Shimon Peres, que tuvo lugar tras la peregrinación de Bergoglio a Tierra Santa.

La última audiencia tuvo lugar el 12 de diciembre de 2024, durante la cual se reiteró la urgencia de abordar la y la importancia de alcanzar una solución de dos Estados únicamente mediante el diálogo y la diplomacia.

Abbas ya había mantenido una conversación telefónica con León XIV el 21 de julio, en la que se abordó la evolución del conflicto en la Franja de Gaza y el pontífice reiteró su llamamiento al pleno respeto del derecho internacional humanitario, haciendo hincapié en la obligación de proteger a los civiles y los lugares sagrados, así como en la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones.

El presidente palestino llegó el miércoles a la capital italiana, Roma, en una visita oficial de tres días en la que mantendrá reuniones con el Jefe de Estado, Sergio Mattarella y la primera ministra, Giorgia Meloni.

Israel bombardeó este martes 28 de octubre la Franja de Gaza pese al cese el fuego en curso y luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento terrorista niega. (AFP)

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC