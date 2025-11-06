El papa León XIV se reúne por primera vez con presidente palestino Mahmud Abbas

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas llegó este jueves al Vaticano entre fuertes medidas de seguridad para la que será la primera audiencia con el papa estadounidense León XIV, después de las reuniones que mantuvo los años pasados con Francisco.

Justo en la tarde del miércoles, después de su llegada a Roma, el presidente palestino visitó Santa María la Mayor para un momento de reflexión ante la tumba del papa Francisco. “Vine a ver al Papa Francisco porque no puedo olvidar lo que hizo por Palestina y el pueblo palestino, y no puedo olvidar que reconoció a Palestina sin que nadie se lo pidiera”, declaró Mahmud Abbas a los periodistas que lo esperaban.

Abbas también recordó las llamadas telefónicas de Jorge Bergoglio a las familias palestinas afectadas, incluidos los miembros de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza.

El presidente palestino estuvo acompañado por el padre Ibrahim Faltas, ex vicario de la Custodia de Tierra Santa, y el resto de la delegación.

Entre los numerosos encuentros entre Francisco y Abbas, destaca el del 8 de junio de 2014 en los Jardines Vaticanos: un momento de oración con el entonces presidente israelí Shimon Peres, que tuvo lugar tras la peregrinación de Bergoglio a Tierra Santa.

La última audiencia tuvo lugar el 12 de diciembre de 2024, durante la cual se reiteró la urgencia de abordar la grave situación humanitaria en Gaza y la importancia de alcanzar una solución de dos Estados únicamente mediante el diálogo y la diplomacia.

Abbas ya había mantenido una conversación telefónica con León XIV el 21 de julio, en la que se abordó la evolución del conflicto en la Franja de Gaza y el pontífice reiteró su llamamiento al pleno respeto del derecho internacional humanitario, haciendo hincapié en la obligación de proteger a los civiles y los lugares sagrados, así como en la prohibición del uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones.

El presidente palestino llegó el miércoles a la capital italiana, Roma, en una visita oficial de tres días en la que mantendrá reuniones con el Jefe de Estado, Sergio Mattarella y la primera ministra, Giorgia Meloni.