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Resumen

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El papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
El papa León XIV rezando el Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el 25 de octubre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA).
/ VATICAN MEDIA HANDOUT
Por Agencia EFE

El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte de miembros del clero durante su próximo viaje a Latinoamérica, que le llevará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según confirmó este martes la Santa Sede.

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