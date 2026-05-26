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El presidente de Ferrari, John Elkann, junto al Papa León XIV durante la presentación del Ferrari Luce este martes en Roma. Foto: EFE/ Simone Risoluti/Media Vaticano
El presidente de Ferrari, John Elkann, junto al Papa León XIV durante la presentación del Ferrari Luce este martes en Roma. Foto: EFE/ Simone Risoluti/Media Vaticano
/ Simone Risoluti
Por Agencia EFE

El papa León XIV se ha sentado este martes al volante del primer auto totalmente eléctrico de Ferrari, después de que los directivos de la compañía se lo hayan mostrado en los jardines de su palacio de descanso de Castel Gandolfo.

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