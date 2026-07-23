icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV durante su visita al parlamento en Madrid, España. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi
El papa León XIV durante su visita al parlamento en Madrid, España. Foto: EFE/EPA/Yara Nardi
Por Agencia EFE

El papa León XIV “se toma muy en serio” la invitación a viajar a Ucrania, según explicó el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, en una entrevista publicada este jueves en los medios vaticanos tras haber visitado el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.