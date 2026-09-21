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Resumen

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El presidente ruso, Vladímir Putin, conversa con participantes de un concurso para docentes a través de videoconferencia en la residencia oficial de Novo-Ogariovo, a las afueras de Moscú, el 5 de octubre de 2022. (Foto de Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP)
El presidente ruso, Vladímir Putin, conversa con participantes de un concurso para docentes a través de videoconferencia en la residencia oficial de Novo-Ogariovo, a las afueras de Moscú, el 5 de octubre de 2022. (Foto de Gavriil GRIGOROV / SPUTNIK / AFP)
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia AFP

El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin obtuvo este lunes una mayoría récord en la Cámara Baja del Parlamento tras las primeras elecciones legislativas desde la guerra en Ucrania, en las que no participaron partidos críticos con el Kremlin.

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