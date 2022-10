La versión 78 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se inició el jueves 27 en Madrid. Allí se han dado cita más de 250 periodistas y dueños de medios de comunicación para hablar sobre la situación y debatir sobre los desafíos del oficio. El evento continuará hasta este domingo 30.

Entre los invitados estuvo el Consejo de la Prensa Peruana, que expuso su informe de la situación de la libertad de expresión y de prensa en el Perú, con énfasis en la gestión del presidente Pedro Castillo. La disertación fue acompañada de un video en el que Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, destacó que se viven épocas “de regresión para la actividad periodística, no solo por los ataques que vienen del Poder Ejecutivo, sino también por la amenaza legislativa”, con proyectos de ley que buscan “criminalizar la información” relacionada a investigaciones penales. “Perú tiene un promedio de 30 periodistas querellados al año, 150 en los últimos 5 años”, sostuvo.

Además, Lainez denunció que, actualmente, existen “cordones policiales” que evitan que los reporteros recojan declaraciones de funcionarios del Estado “sobre temas de interés público”.

Ricardo Cruzado, fundador de Sol TV, señaló en ese mismo video, que desde la presidencia se utiliza a los medios regionales para desacreditar a los de Lima. Sin embargo, el trato es el mismo: “Hay un alejamiento total. En 14 meses de Gobierno, el presidente no ha conversado ni un minuto con nosotros que somos una cadena de televisión que llega al norte del país”.

Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación de este Diario, también compartió su crítica. “Tanto el presidente Pedro Castillo como el primer ministro, Aníbal Torres, le han dedicado a El Comercio una serie de insultos, como ‘prensa golpista’, ‘mentirosa’, ‘comprada’”.

Panorama poco alentador

Lo que se sucede en el Perú no es un lunar en la región. Según Tawfik Jelassi, subdirector general de la UNESCO, Latinoamérica es el segundo lugar más peligroso para los periodistas, siendo que allí se concentra la cuarta parte de asesinatos a reporteros en el mundo.

En esa línea, el presidente de la SIP, el hondureño Jorge Canahuati, agregó: “En Venezuela más de 300 medios fueron cerrados por el gobierno en la última década. En Guatemala tenemos un director de medio preso, José Rubén Zamora y en Nicaragua seis, entre ellos nuestro vicepresidente regional y gerente general de La Prensa, Lorenzo Holmann”.

Según el Índice Chapultepec de Liberad de Expresión y Prensa -expuesto ayer y que investigó la situación entre el 2 de agosto del 2021 y el 1 de agosto de este año- Perú se ubica en el puesto 11, lo cual significa que hemos descendido cuatro ubicaciones con respecto al año pasado y que hemos pasado del grupo de países con baja restricción a de restricción parcial. Junto con Chile, que ha sido rebajado del puesto 2 al 6, somos el país que mayor descenso experimentó.

Advertencias para el Perú

Desde Madrid, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar Zimmermann, charló con El Comercio. Él contó que el ambiente de la reunión estuvo cargado de preocupación por los tiempos turbulentos que, para algunos, se podrían ver como “lo peor que ha vivido la prensa en lo que va del siglo”. Frente a un escenario “tenebroso”, hay “pocas esperanzas sobre el futuro inmediato a nivel regional”.

Sobre el caso peruano, Salazar Zimmermann no cree que “suceda lo mismo que en México”, en referencia a la alarmante cantidad de periodistas asesinados. De igual forma y por lo menos en el corto plazo, Venezuela y Nicaragua seguirán siendo realidades distantes. “Sin embargo, colegas de esos países recordaron que lo que viven ahora comenzó con ataques a la prensa, insultos y discursos tóxicos que ya se escuchan en el Perú. Ellos advirtieron que eso suele salirse de las manos y la situación puede empeorar”.

En efecto, hoy por hoy, desde el poder se castiga al periodismo, acusándolo de “prensa incómoda”, “vendido” o empecinado en resaltar solo lo malo de la gestión de Castillo. Se trata, eso sí, de un discurso que parece encontrar eco en la sociedad. ¿Una muestra del descrédito de la prensa? Salazar Zimmermann se aproxima a ese fenómeno, primero, resaltando que la mayoría de acciones del Gobierno no llegan a buen puerto. Ejemplos: la incapacidad de comprar fertilizantes o los problemas en la adquisición de pasaportes. En ese sentido, en efecto hay más información negativa.

Lo segundo que plantea es que los que apoyan esta postura son una “minoría bulliciosa”, cuyas ideas se amplifican a partir de la falta de opiniones contrarias. “Así como no ves en la calle personas que griten a favor de los profesores o bomberos, tampoco sucede para el periodismo. Al no haber contrapeso, pareciera que muchos están en contra de los periodistas”.

“Pero considero que la mayoría de peruanos reconoce la labor de la prensa. Si no fuera así, la aprobación de Castillo no habría caído de manera tan estrepitosa. Ese rechazo mayoritario se debe, en gran medida, a las investigaciones periodísticas. Sin ellas no se sabría ni la cuarta parte de lo que sucede en su Gobierno”, concluye.