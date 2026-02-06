El príncipe Andrés abandona Windsor: la caída en desgracia definitiva de la oveja negra de la familia real británica

Por Guillermo Vera Ayala

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, abandonó esta semana en silencio la parcela que ocupaba en las inmediaciones del Palacio de Windsor. El expríncipe británico había vuelto a la polémica pública en medio del surgimiento de más información en torno al Caso Epstein, en el que está involucrado hasta el cuello.

