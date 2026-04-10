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El príncipe Enrique, duque de Sussex, enfrenta al Grupo Murdoch ante la justicia. (Foto: AFP)
El príncipe Enrique, duque de Sussex, enfrenta al Grupo Murdoch ante la justicia. (Foto: AFP)
/ Agencia AFP
Por Agencia EFE

El príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III del Reino Unido, ha sido demandado por difamación por su antigua organización benéfica en África, Sentebale, ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, según revelaron este viernes documentos judiciales y confirmó posteriormente la citada ONG.

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