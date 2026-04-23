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El príncipe Enrique dice que las historias "atroces y horribles" han sido impulsadas desde el palacio para generar presión.(Foto: LOIC VENANCE / AFP)
El príncipe Enrique dice que las historias "atroces y horribles" han sido impulsadas desde el palacio para generar presión.(Foto: LOIC VENANCE / AFP)
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Por Agencia EFE

El príncipe Enrique pidió este jueves al presidente ruso, Vladimir Putin, “elegir un rumbo diferente” y poner fin a la guerra en Ucrania, en una visita no anunciada a Kiev para participar en el Foro de Seguridad de la capital ucraniana.

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