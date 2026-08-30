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Resumen

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El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (izq.), y Meghan, duquesa de Sussex, salen tras asistir a los premios Endeavour Fund en Mansion House, Londres, el 5 de marzo de 2020. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex (izq.), y Meghan, duquesa de Sussex, salen tras asistir a los premios Endeavour Fund en Mansion House, Londres, el 5 de marzo de 2020. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP).
/ JUSTIN TALLIS
Por Agencia EFE

El príncipe Harry, hijo del rey británico Carlos III, ha acusado a las autoridades del Reino Unido de ignorar una amenaza terrorista contra su persona mientras vivía en Estados Unidos con su familia, según informó este domingo ‘The Sunday Times’.

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