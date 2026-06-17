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El duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, visitan la sección de voleibol sentado de la quinta edición de los Juegos Invictus, celebrada en La Haya el 17 de abril de 2022. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP
El duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, visitan la sección de voleibol sentado de la quinta edición de los Juegos Invictus, celebrada en La Haya el 17 de abril de 2022. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP
/ SEM VAN DER WAL
Por Agencia AFP

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, viajará en julio al Reino Unido junto a su esposa Meghan y sus dos hijos, en el primer desplazamiento de la familia en cuatro años, informaron el miércoles los medios británicos.

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