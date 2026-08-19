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Resumen

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El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex se van después de un servicio de acción de gracias por el reinado de la reina Isabel II en la Catedral de San Pablo en Londres, el viernes 3 de junio de 2022. (Matt Dunham / AP)
El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex se van después de un servicio de acción de gracias por el reinado de la reina Isabel II en la Catedral de San Pablo en Londres, el viernes 3 de junio de 2022. (Matt Dunham / AP)
Por Agencia AFP

El príncipe Harry y su esposa Meghan, que residen en California luego de romper lazos con la familia real británica en 2020, regresarán a vivir a Reino Unido, informaron el miércoles medios británicos.

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