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Resumen

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El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duques de Sussex, salen al finalizar el Servicio Nacional de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo en Londres el 3 de junio de 2022. (Foto de Kirsty O'Connor / AFP).
El príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa Meghan, duques de Sussex, salen al finalizar el Servicio Nacional de Acción de Gracias en la Catedral de San Pablo en Londres el 3 de junio de 2022. (Foto de Kirsty O'Connor / AFP).
/ KIRSTY O'CONNOR
Por Agencia EFE

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, llegaron este miércoles al Reino Unido para establecerse por un tiempo en el país con sus dos hijos, los príncipes Archie y Lilibet, seis años después del controvertido “Megxit”, la ruptura de la pareja de la Casa Real británica, según la BBC, una información adelantada primero por el periódico The Telegraph.

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