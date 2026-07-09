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Resumen

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Un revólver personalizado con seis balas fue lo que recibieron como regalo los líderes de la OTAN en la cumbre que se realizó en Turquía. (Foto: Gobierno de Lituania).
Un revólver personalizado con seis balas fue lo que recibieron como regalo los líderes de la OTAN en la cumbre que se realizó en Turquía. (Foto: Gobierno de Lituania).
Por Agencia AFP

Los líderes de los países de la OTAN se encontraron en un aprieto tras el insólito regalo que les entregó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, al final de su cumbre anual: un revólver personalizado con seis balas.

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