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Resumen

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Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/Archivo
Miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh/Archivo
Por Agencia EFE

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este lunes que el Gobierno declarará organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, con penas de prisión para sus miembros.

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