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Imagen de redes sociales en un teléfono y una laptop. Foto: EFE/ Edurne Morillo
Imagen de redes sociales en un teléfono y una laptop. Foto: EFE/ Edurne Morillo
Por Agencia EFE

El Gobierno británico prohibirá mañana el uso de las redes sociales a los menores de 16 años, así como la comunicación en ‘chats’ de juegos con extraños, según adelantan hoy varios medios británicos.

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