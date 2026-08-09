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Resumen

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Una mujer se protege del sol con una sombrilla en el lago Serpentine de Hyde Park en Londres, Gran Bretaña. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN/ Archivo
Una mujer se protege del sol con una sombrilla en el lago Serpentine de Hyde Park en Londres, Gran Bretaña. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN/ Archivo
Por Agencia EFE

El Reino Unido se prepara para su quinta ola de calor en lo que va de año, con temperaturas máximas de hasta 36°C previstas a mediados de la próxima semana en algunas partes del sur y el este de Inglaterra.

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