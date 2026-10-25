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Resumen

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El ministro británico de Defensa, Wes Streeting. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN
El ministro británico de Defensa, Wes Streeting. Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN
Por Agencia EFE

El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, cree que el Reino Unido tiene mil días para prepararse para la guerra, en un artículo publicado en el diario Telegraph en el que da a entender que Rusia es la amenaza existencial para su país y todo Europa.

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