El cardenal Pietro Parolin durante la misa previa al cónclave donde se elegirá nuevo papa. Foto: EFE/EPA/Alessandro di Meo
Agencia EFE
El secretario de Estado del Vaticano: “Estamos atónitos por lo que está sucediendo en Gaza”
El , el cardenal italiano Pietro Parolin, aseguró que están “atónitos” por lo que “a pesar de la condena mundial”, en unas declaraciones anoche al margen de un acto en Nápoles (sur).

“Estamos atónitos por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial, porque existe una condena unánime de lo que está sucediendo”, subrayó el .

Francisco Sanz

Al responder a las preguntas de los periodistas sobre el en Khan Younis, en la Franja de Gaza, que causó al menos 20 muertos, incluidos 5 periodistas, añadió: “Es un sin sentido, parece no haber un atisbo de solución”.

PUEDES VER: Papa León XIV critica una sociedad enferma por la “bulimia” de conexiones en las redes sociales

Señaló además que “la situación se está volviendo cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos continuamente”.

Respecto a la , el cardenal afirmó que “se necesita mucha política, porque existen muchas soluciones teóricas” y “hay muchos caminos para alcanzar la paz, pero se debe querer llevarlos a la práctica y obviamente, también se necesita una disposición espiritual”.

Pietro Parolin junto a Robert Francis Prevost, ya nuevo papa León XIV. Foto:EFE/EPA/Massimo Percossi
“Se necesita esperanza para todo el mundo”, declaró Parolin, subrayando que el Jubileo proclamado por el papa Francisco, dedicado precisamente a este tema, “debería ser un momento para recuperar la esperanza”:

“Incluso hoy en día en la dificultad para iniciar procesos de paz en situaciones de conflicto, no debemos rendirnos y hay que seguir trabajando por la paz y la reconciliación”, añadió.

