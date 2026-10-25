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Resumen

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Estación de servicio en Trappes, al suroeste de París, donde un hombre abrió fuego con un arma automática y mató una persona e hirió a varias más, varias de extrema gravedad, un acto que se investiga como un atentado terrorista. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Estación de servicio en Trappes, al suroeste de París, donde un hombre abrió fuego con un arma automática y mató una persona e hirió a varias más, varias de extrema gravedad, un acto que se investiga como un atentado terrorista. Foto: EFE/Edgar Sapiña Manchado
Por Agencia EFE

El sospechoso del tiroteo racista en el que murió una persona y cinco resultaron heridas el viernes en Trappes y La Verrière, en las afueras de París, declaró a los investigadores que recibe tratamiento por esquizofrenia, según una información de TF1-LCI confirmada por Le Parisien.

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