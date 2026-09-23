Este martes 22 el conde británico Charles Spencer publicó de forma oficial un libro dedicado a su difunta hermana, la princesa Diana de Gales, que ha generado verdadero revuelo en Reino Unido y a nivel internacional por sus señalamientos a la Casa Real británica y, sobre todo, contra el rey Carlos III.

El texto lleva por nombre “Swan Song: Diana, My Sister” (Canto del cisne: mi hermana, Diana) y reúne las memorias de Spencer alrededor de la vida de Lady Diana dentro de la Casa Real, y también aborda los presuntos desencuentros que mantuvo con el actual monarca del Reino Unido tras el fallecimiento de la recordada princesa.

Spencer ha comentado haber recibido una gran cantidad de solicitudes de entrevistas antes de la conmemoración de los 30 años de la muerte de su hermana (se cumplen en el 2027), pero que no deseaba pasar por el proceso “incómodo” de revisar “las opiniones de los demás, por lo que decidió “hablar en nombre de Diana y hacerlo de una manera abiertamente positiva”.

La prensa británica ha señalado que el libro fue publicado sin consultar con los hijos de la princesa Diana, Enrique y Guillermo.

El 22 de septiembre de 2026, se desempaquetaron ejemplares de "Swan Song: Diana, My Sister", el libro de Charles Spencer sobre su difunta hermana, la princesa Diana, en una librería del centro de Londres. El libro, que según se informa contiene revelaciones explosivas, se publicó ese mismo día tras la contundente respuesta del rey Carlos III de Gran Bretaña, quien pronunció una inusual y enérgica réplica. Casi tres décadas después de la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París en 1997, su vida y su trágica muerte siguen fascinando a la gente. (Foto: Henry Nicholls / AFP) / HENRY NICHOLLS

Acusaciones y dichos

Uno de los relatos de la publicación que más comentarios ha generado es el que aborda la reacción del por entonces príncipe heredero tras enterarse de la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París.

Según narra Spencer, Carlos “sonaba eufórico, como el ganador de la lotería” luego de enterarse del deceso de su expareja. El hermano de la antigua princesa de Gales indicó que esto último era esencialmente su forma de interpretar el hecho, sugiriendo que la respuesta exultante podría deberse a que el fallecimiento de Diana abría las puertas a la formalización de su relación con Camilla Parker-Bowles.

Muy comentado también ha sido el pasaje en el que Charles Spencer relata que tuvo un tenso cruce de palabras con el actual rey durante la organización de la procesión fúnebre de Diana alrededor de la participación de sus hijos, Guillermo y Enrique.

El tío de los jóvenes príncipes —por entonces de 15 y 12 años, respectivamente— afirma que se negó a que estos participaran del rito público tal como había establecido el equipo de protocolo de la Casa Real. El conde asegura que le hizo saber al personal que “eso no iba a suceder” porque no era lo que hubiera querido su hermana, encontrando la respuesta acalorada de Carlos, a través de una llamada telefónica.

“¡No te preocupes, puedes estar seguro de que la olvidaremos pronto!”, habría dicho el entonces príncipe de Gales de acuerdo con el testimonio de su excuñado, quien dice haberle contestado que “no podía creer” lo que acababa de oír, para luego colgar el teléfono.

Con la cabeza inclinada, el príncipe Guillermo (de izquierda a derecha), Charles Spencer, hermano de la princesa de Gales, el príncipe Harry y el príncipe Carlos siguen el féretro durante la procesión hacia la Abadía de Westminster el 6 de septiembre, para el funeral de la princesa Diana de Gales, fallecida en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto. (Foto: JOEL SAGET / POOL WPA / AFP) / JOEL SAGET

Desde la perspectiva de Spencer, esas palabras eran una muestra del “desprecio reprimido de Carlos hacia Diana” y “el horror que le provocó que el mundo estuviera tan conmocionado” por la muerte de su hermana.

Otros detalles que aborda el libro se refieren de forma específica a la relación entre Diana Spencer y Carlos, como cuando este último le dijo poco antes de su boda que “se casaba gustoso, pero que no estaba enamorado de ella”.

La publicación menciona que la prometida del príncipe intentó cancelar el compromiso a causa de las desatenciones que recibía por parte de este y la constatación de la relación paralela con Camilla Parker. Charles Spencer indica que su padre John, octavo duque de Spencer, se mostró contrario y “horrorizado” ante la idea de la ruptura, negándose bajo el argumento de que “era imposible anular un compromiso tan grande”.

El conde también refiere que el prometido de Lady Diana hacía comentarios hirientes sobre su peso y que la presión a la que se vio sometida durante todo el proceso la llevó a tener pensamientos suicidas.

Asimismo, el autor de la publicación alega estar “eternamente arrepentido” por no impedir que su hermana le concediera al periodista Martín Bashir una entrevista en 1995, considerada una de las más grandes bombas mediáticas que ha enfrentado la monarquía británica.

La entrevista que hizo el periodista Martin Bashir con la princesa Diana fue transmitida en 1995.

En aquel diálogo, Diana habló sobre su salud física y mental, su desconfianza sobre la capacidad de Carlos de asumir el trono y Camilla Parker, además de confesar que ella misma mantuvo una relación extramatrimonial. Para Charles, aquel diálogo fue un desencadenante directo de la muerte de Diana dos años después y culpó a Bashir —a quien llama “fraude espantoso”— de intentar acercarse con mentiras a la familia Spencer.

Años de desencuentro

El recelo entre los Spencer y los Windsor no es ningún secreto para la opinión pública británica y se remonta a la época en la que Carlos y Diana todavía mantenían una relación.

La familia Spencer es una casa noble cuyos orígenes se remontan al siglo XV y que a lo largo de los años había ganado un poder e influencia que siguen manteniendo hasta el presente.

Más allá de haber sido servidores cercanos de la Casa Real durante varias generaciones, la prensa europea ha señalado que los Spencer se sentían por momentos hacedores de reyes e incluso mucho “más británicos” que la familia real, pues la casa Windsor era de origen alemán y hasta inicios del siglo XX mantuvo el nombre de Sajonia-Coburgo y Gotha.

Bajo la perspectiva del legado y la tradición, se consideraba que Diana Spencer era idónea como futura reina, pero la realidad demostraría ser bastante más compleja en las relaciones posteriores con la Corona.

La familia Spencer comenzó a ver con disgusto lo que consideraban un abandono y desdén creciente hacia el bienestar de la princesa por parte de la Casa Real, sobre todo cuando se hacía evidente que su matrimonio con el príncipe heredero estaba al borde del colapso. Charles Spencer y sus parientes alegan hasta el día de hoy que los funcionarios reales nunca hicieron lo suficiente por proteger a Diana del acoso mediático que padecía, agudizando los problemas de salud mental que sufría.

El Príncipe Carlos de Gran Bretaña, el Príncipe de Gales y la Princesa de Gales, Lady Diana en un almuerzo en su honor el 7 de noviembre de 1985 en Canberra. (Foto de Claude COIRAULT / AFP) / CLAUDE COIRAULT

Adicionalmente, durante la separación y tras esta, la familia de la princesa de Gales mantuvo la postura de que el aparato de comunicaciones del Palacio de Buckingham buscó de forma activa minar la reputación de Diana y de los Spencer, con filtraciones del entorno de Carlos, algo que la Casa Real negaba.

No ayudó a mejorar la relación el hecho de que Isabel II retiró el título de “su alteza real” a Diana luego de la consumación de su divorcio, pues el entorno de la exesposa de Carlos percibió la medida como un intento de degradación pública.

En su reciente libro, Charles Spencer explica que la reina intentó devolverle dicha dignidad a su hermana después de su muerte, pero que la familia rechazó este ofrecimiento de última hora por considerar que era una reivindicación que llegaba demasiado tarde.

Las palabras del hermano de la princesa durante el rito fúnebre fueron vistas como un puyazo no demasiado velado a la familia real y mucho más abierto a los medios de comunicación.

“Diana era alguien con una nobleza natural que estaba por encima de las clases y que demostró en el último año que no necesitaba ningún título real para seguir generando su magia particular”, dijo Charles en la ceremonia.

Con la cabeza inclinada, el príncipe Guillermo (de izquierda a derecha), Charles Spencer, hermano de la princesa de Gales, el príncipe Harry y el príncipe Carlos siguen el féretro durante la procesión hacia la Abadía de Westminster el 6 de septiembre, para el funeral de la princesa Diana de Gales, fallecida en un accidente automovilístico en París el 31 de agosto. (Foto: JOEL SAGET / POOL WPA / AFP) / JOEL SAGET

Paul Burrell, antiguo mayordomo real, no contribuyó a aliviar la discordia, debido a que afirmaba haber sido confidente de la princesa, pero en el 2001 fue acusado de apoderarse de varios bienes que serían parte de la herencia de Diana.

En el allanamiento de la casa de Burrell se encontraron más de 300 artículos que incluían cartas, joyas y vestidos que pertenecieron al príncipe Carlos, Guillermo y la misma princesa de Gales.

El exmayordomo alegó que se trataba de regalos para su familia o que le habían sido confiados directamente por Diana para resguardarlos, asegurando que “se salvó de la cárcel” gracias a la intervención de la reina y la Casa Real, que en el juicio por hurto mostraron “nuevas pruebas” de que habría accedido a ese inventario con el consentimiento real.

Pese a esto, el lanzamiento de las memorias de Burrell en el 2003 fue visto de forma negativa no solo por los Spencer, sino también por la reina Isabel y Carlos, que consideraron la publicación y apariciones públicas del exmayordomo como un problema para la privacidad de la monarquía. Los propios hijos del hoy rey británico ven como un “traidor” al antiguo colaborador, según la prensa británica.

La aparición de “Swan Song: Diana, My Siter” ha sido el último episodio de las desavenencias entre Charles Spencer y la Casa Real, que se pronunció durante la semana pasada cuando se hicieron públicos los primeros fragmentos del libro.

“Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así”, señaló el Palacio de Buckingham.

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