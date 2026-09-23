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Resumen

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Un hombre sostiene un ejemplar de "Swan Song: Diana, My Sister", el libro de Charles Spencer sobre su difunta hermana, la princesa Diana (en la foto a la izquierda), durante su lanzamiento en una librería del centro de Londres el 22 de septiembre de 2026. El libro, que según se informa contiene revelaciones explosivas, se publicó el 22 de septiembre tras la contundente respuesta del rey Carlos III de Gran Bretaña, quien pronunció una inusual y enérgica réplica. Casi tres décadas después de la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París en 1997, su vida y su trágica muerte siguen fascinando a la gente. (Foto: Henry Nicholls / AFP)
Un hombre sostiene un ejemplar de "Swan Song: Diana, My Sister", el libro de Charles Spencer sobre su difunta hermana, la princesa Diana (en la foto a la izquierda), durante su lanzamiento en una librería del centro de Londres el 22 de septiembre de 2026. El libro, que según se informa contiene revelaciones explosivas, se publicó el 22 de septiembre tras la contundente respuesta del rey Carlos III de Gran Bretaña, quien pronunció una inusual y enérgica réplica. Casi tres décadas después de la muerte de Diana en un accidente automovilístico en París en 1997, su vida y su trágica muerte siguen fascinando a la gente. (Foto: Henry Nicholls / AFP)
/ HENRY NICHOLLS
Por Guillermo Vera Ayala

Este martes 22 el conde británico Charles Spencer publicó de forma oficial un libro dedicado a su difunta hermana, la princesa Diana de Gales, que ha generado verdadero revuelo en Reino Unido y a nivel internacional por sus señalamientos a la Casa Real británica y, sobre todo, contra el rey Carlos III.

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