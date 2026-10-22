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Resumen

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Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Fotografía de archivo del papa León XIV. EFE/Massimo Percossi
Por Grupo GDA

A menos de una semana de haber recibido el alta tras ser operado por un cáncer de pulmón, el papa León XIV encabezó este miércoles la audiencia general en el Vaticano y luego salió a la plaza a saludar a los fieles que lo esperaban. Dos argentinos que habían viajado hasta allí fueron bendecidos por el Sumo Pontífice, que al darse cuenta de su nacionalidad dijo: “Argentina, allá vamos”, en medio de las especulaciones sobre su visita a América Latina, confirmada por las autoridades antes de la intervención.

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