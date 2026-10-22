A menos de una semana de haber recibido el alta tras ser operado por un cáncer de pulmón, el papa León XIV encabezó este miércoles la audiencia general en el Vaticano y luego salió a la plaza a saludar a los fieles que lo esperaban. Dos argentinos que habían viajado hasta allí fueron bendecidos por el Sumo Pontífice, que al darse cuenta de su nacionalidad dijo: “Argentina, allá vamos”, en medio de las especulaciones sobre su visita a América Latina, confirmada por las autoridades antes de la intervención.

Los autores del video son dos santafesinos que fueron a Italia por su luna de miel. Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín conversaron con el líder de la Iglesia, quien al preguntar de dónde eran y escuchar la respuesta aseguró: “Argentina, allá vamos”, luego de que Fontana le dijera que el país lo esperaba.

La pareja estaba allí para participar del Sposi Novelli, la bendición especial del Papa a recién casados que lo esperan en la plaza, en primera fila, a la salida de la audiencia. Fue entonces que León XIV saludó a cardenales y a los novios.

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“Mientras estábamos esperando estaba lloviendo, diluviando. Cuando el Papa llegó, se abrió el cielo azul y salió el sol”, contó la pareja luego al medio santafesino AIRE. Sus palabras alimentaron la expectativa por el viaje, que contempla además visitas a Uruguay y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

La visita del Papa recibió otra señal favorable el miércoles tras la difusión de los resultados definitivos de los estudios realizados luego de su operación de pulmón. Según el último parte médico, el tumor que le extirparon estaba localizado y no será necesario que se someta a un tratamiento adicional, una noticia que reduce la incertidumbre sobre su recuperación y la posibilidad de concretar la gira.

Aunque los preparativos continúan, todavía se espera una confirmación formal del Vaticano tras las novedades médicas. La evolución posoperatoria y las evaluaciones de los profesionales que lo atienden serán determinantes para completar una agenda que incluye doce días de actividades y desplazamientos por tres países.

El último parte médico de León XIV

La actualización difundida el 21 de octubre informó que se completaron los análisis histológicos definitivos y los estudios de biología molecular del tejido extraído durante la intervención del martes 13. En esa operación, realizada en el hospital Gemelli de Roma, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El comunicado llevó las firmas de Luigi Carbone, médico personal del Papa, y Stefano Margaritora, el cirujano de tórax que encabezó el equipo a cargo del procedimiento.

“Los resultados han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”, señalaron los especialistas.

La visita del Papa a América Latina

El itinerario previsto establece que León XIV comenzará su viaje a América Latina el 6 de noviembre, con una primera escala en Uruguay. Luego se trasladará a la Argentina, donde estará entre el 8 y el 11 de noviembre, antes de continuar hacia Perú.

El papa León XIV dirige el rezo del Ángelus desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, al día siguiente de recibir el alta. Foto: EFE/ANGELO CARCONI

Ese último destino tiene un significado especial para el Papa: allí vivió durante dos décadas, primero como misionero agustino y después como obispo. La gira completa se extendería hasta el 17 de noviembre.

La operación había abierto interrogantes sobre la posibilidad de afrontar un recorrido de esa exigencia. Sin embargo, antes de conocerse los resultados definitivos de la biopsia, Margaritora ya había transmitido una evaluación favorable sobre los tiempos de recuperación.

En una entrevista con Vatican News el sábado 17, cuando el Papa recibió el alta, el cirujano explicó que una intervención de estas características suele requerir alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación física completa.

Respecto de los traslados previstos, sostuvo: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

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