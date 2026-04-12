Los peruanos residentes en Barcelona acudieron este domingo a las urnas para participar en las elecciones parlamentarias y presidenciales, en una jornada marcada por una alta afluencia y algunos problemas logísticos en distintos puntos del país.

En la región de Cataluña, cuya capital es Barcelona, 59.222 ciudadanos estuvieron habilitados para votar. En el recinto de Fira Barcelona se instalaron 119 mesas electorales.

El cónsul general del Perú en Barcelona, Luis Pablo Salamanca Castro, destacó el desarrollo de la jornada y la respuesta de la comunidad. “Estamos muy contentos por la gran participación de la comunidad peruana en Barcelona y en Cataluña. Le doy la noticia que las 119 mesas han sido todas abiertas aquí en Barcelona. Ha habido una gran participación, ha habido mucho entusiasmo, ha habido mucho interés. Desde temprano hemos tenido gente votando y han podido votar hasta las 5 de la tarde”, sostuvo a la corresponsal Sabrina Yarlequé, corresponsal de El Comercio.

Durante la jornada se registraron momentos de congestión en el ingreso, con colas de electores que reportaban demoras. Sin embargo, según pudo constatar la corresponsal de este Diario, estas incidencias fueron resueltas en el acto mediante medidas adoptadas por el consulado.

Añadió que el proceso logístico se desarrolló con medidas para facilitar el flujo de electores. “Se abrieron puertas, gestionaron colas y tomaron acciones con mayor personal de apoyo”, agregó Salamanca Castro.

Asimismo, detalló el nuevo procedimiento posterior a la votación: “Ahora mismo están en el proceso de llenar las actas de escrutinio todos los miembros de mesa. Luego, cada vez que vayan terminando con el conteo, esto se va a escanear a Lima, a las autoridades de la Cancillería y a las autoridades electorales, y una vez después de haber escaneado, yo personalmente con otros funcionarios del Consulado General del Perú en Barcelona vamos a llevar todas las actas de escrutinio y, como novedad, también cada uno de los votos utilizados al Perú para entregarlo a las autoridades electorales correspondientes”, indicó.

“Esto ya hace un año que lo venimos coordinando, y los últimos seis meses han sido más intensos porque hay que coordinar el local, el personal, la ayuda, con el Ayuntamiento de Barcelona, con las autoridades locales, con los cuerpos policiales y con la parte de salud. Es un gran evento que finalmente ha llegado a buen puerto”, sostuvo el cónsul general del Perú en Barcelona.

Finalmente, destacó el carácter cívico de la jornada: “Estamos muy felices con los miembros de la comunidad peruana. Han participado de manera entusiasta, con mucho interés. Hemos visto muchos jóvenes, tanto como miembros de mesa, como voluntarios y votantes. Esta es una fiesta del Perú, una fiesta cívica”.

Dificultades en Madrid

En Madrid, el cónsul general del Perú, Arturo Chipoco, reconoció que varias de las 212 mesas habilitadas en el centro de votación no pudieron constituirse a las 7:00 horas (5:00 GMT), debido a la inasistencia de miembros titulares y suplentes, aunque todas quedaron operativas cuatro horas después.

Las mesas pudieron instalarse gracias a voluntarios entre los propios votantes o mediante la fusión con otras ya constituidas, lo que incrementó significativamente el número de electores por mesa.

Algunos ciudadanos denunciaron a EFE que compatriotas tuvieron que retirarse sin votar debido a las largas esperas. Chipoco precisó que los miembros de mesa ausentes serán sancionados con una multa, mientras que los electores afectados recibirán un certificado que justifica su imposibilidad de sufragar.

El cónsul recordó que el Consulado General de Madrid es el tercero en el mundo con mayor número de peruanos con derecho a voto (105.493), para lo que se alquiló un pabellón de 22.000 metros cuadrados del recinto ferial IFEMA. En toda España pueden votar 219.545 peruanos en catorce ciudades.

Asimismo, incidió en que la organización es “bastante ardua” y destacó la gran afluencia de votantes desde primeras horas del día.