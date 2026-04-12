Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dos monjas de nacionalidad peruana que radican en Sevilla se acercan a sufragar su voto en el Colegio Juan Neupomoceno. (FOTO: Damaris Caviedes Rodríguez).
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Dos monjas de nacionalidad peruana que radican en Sevilla se acercan a sufragar su voto en el Colegio Juan Neupomoceno. (FOTO: Damaris Caviedes Rodríguez).
  • Dos monjas de nacionalidad peruana que radican en Sevilla se acercan a sufragar su voto en el Colegio Juan Neupomoceno. (FOTO: Damaris Caviedes Rodríguez).
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    Dos monjas de nacionalidad peruana que radican en Sevilla se acercan a sufragar su voto en el Colegio Juan Neupomoceno. (FOTO: Damaris Caviedes Rodríguez).

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    Dos monjas de nacionalidad peruana que radican en Sevilla se acercan a sufragar su voto en el Colegio Juan Neupomoceno. (FOTO: Damaris Caviedes Rodríguez).

  • Sevilla tuvo 6900 electores. En el Colegio Juan Neupomoceno se habilitaron 14 mesas. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).
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    Sevilla tuvo 6900 electores. En el Colegio Juan Neupomoceno se habilitaron 14 mesas. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).

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    Sevilla tuvo 6900 electores. En el Colegio Juan Neupomoceno se habilitaron 14 mesas. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).

  • Miembros de mesa durante la jornada electoral en el Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla. (Consulado General del Perú en Sevilla).
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    Miembros de mesa durante la jornada electoral en el Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla. (Consulado General del Perú en Sevilla).

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    Miembros de mesa durante la jornada electoral en el Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla. (Consulado General del Perú en Sevilla).

  • El éxito de la jornada en Sevilla fue posible por la dedicación de los miembros de mesa y el apoyo de voluntarios que garantizaron un proceso ordenado y transparente. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).
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    El éxito de la jornada en Sevilla fue posible por la dedicación de los miembros de mesa y el apoyo de voluntarios que garantizaron un proceso ordenado y transparente. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).

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    El éxito de la jornada en Sevilla fue posible por la dedicación de los miembros de mesa y el apoyo de voluntarios que garantizaron un proceso ordenado y transparente. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).

  • Miembros de mesa atienden a votantes en el Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla. (Consulado General del Perú en Sevilla).
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    Miembros de mesa atienden a votantes en el Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla. (Consulado General del Perú en Sevilla).

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    Miembros de mesa atienden a votantes en el Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla. (Consulado General del Perú en Sevilla).

  • El Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla fue uno de los tres centros de votación de Andalucía, que también contó con el Complejo La Tabacalera de Málaga y Pabellón Moises Ruiz de Almería. En este último local votaron 2.900 peruanos. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).
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    El Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla fue uno de los tres centros de votación de Andalucía, que también contó con el Complejo La Tabacalera de Málaga y Pabellón Moises Ruiz de Almería. En este último local votaron 2.900 peruanos. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).

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    El Colegio Juan Neupomoceno de Sevilla fue uno de los tres centros de votación de Andalucía, que también contó con el Complejo La Tabacalera de Málaga y Pabellón Moises Ruiz de Almería. En este último local votaron 2.900 peruanos. (FOTO: Consulado General del Perú en Sevilla).

  • La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla fue uno de los observadores internacionales que participaron en la jornada electoral en la comunidad autonóma de Andalucía. (FOTO: Consulado General de Sevilla).
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    La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla fue uno de los observadores internacionales que participaron en la jornada electoral en la comunidad autonóma de Andalucía. (FOTO: Consulado General de Sevilla).

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    La Clínica de Derechos Humanos de Sevilla fue uno de los observadores internacionales que participaron en la jornada electoral en la comunidad autonóma de Andalucía. (FOTO: Consulado General de Sevilla).

Por Redacción EC

La jornada de las elecciones generales del Perú en las sedes de Andalucía —Sevilla, Málaga y Almería— se desarrolló con normalidad y sin contratiempos, reflejando el compromiso cívico de la comunidad peruana en el exterior.