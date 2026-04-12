La jornada de las elecciones generales del Perú en las sedes de Andalucía —Sevilla, Málaga y Almería— se desarrolló con normalidad y sin contratiempos, reflejando el compromiso cívico de la comunidad peruana en el exterior.

Según informó el Consulado General del Perú en Sevilla, se logró la apertura del 100% de las mesas de sufragio en la región, en un proceso que permitió atender a más de 12.000 electores habilitados en estas tres ciudades españolas.

Por primera vez, Andalucía contó con tres centros de votación descentralizados, una medida adoptada en función del número de votantes. Entre ellos destacaron el Colegio Juan Nepomuceno de Sevilla, el Complejo La Tabacalera de Málaga y el Pabellón Moisés Ruiz de Almería.

La cónsul general del Perú en Sevilla, Rosario Botton, destacó el desarrollo de la jornada y el impacto de la organización desplegada. “La jornada de elecciones generales del Perú en las sedes de Andalucía se desarrolló con notable éxito, reflejando el compromiso cívico de la comunidad peruana en el exterior. Gracias a la campaña ‘Tu voto cruza fronteras’, impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se logró la apertura del 100% de las mesas de sufragio en la región”, sostuvo Botton a Sabrina Yarlequé, corresponsal de El Comercio.

La diplomática agregó que este gran resultado en la jornada electoral “fue posible por la dedicación de los miembros de mesa y el valioso apoyo de voluntarios, que garantizaron un proceso ordenado y transparente. Más de 12.000 electores en Sevilla, Almería y Málaga estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto en la región andaluza. La participación activa evidenció el interés de los connacionales por contribuir al futuro del país. Sin duda, esta jornada marca un precedente positivo para futuros procesos electorales en el exterior”.

Durante el día, se observó una participación constante de ciudadanos peruanos que acudieron a sufragar, en una jornada que transcurrió sin incidencias relevantes. Tras el cierre de las mesas, se inició el proceso de escrutinio de votos en los distintos locales habilitados.