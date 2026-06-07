La segunda vuelta electoral peruana en España transcurrió con mayor orden y menos inconvenientes que en la primera vuelta, especialmente en Madrid y Barcelona, las dos ciudades que concentran una de las comunidades peruanas más numerosas en el exterior. Las autoridades consulares destacaron mejoras logísticas y cambios normativos que permitieron agilizar la instalación de mesas y reducir las aglomeraciones registradas en el pasado.

España forma parte de los cinco principales puntos de votación para peruanos en el extranjero, junto con Italia, Chile, Argentina y Estados Unidos. Según explicó Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, los reportes recibidos desde Barcelona mostraban una situación mucho más favorable que en la primera vuelta, cuando se registraron largas colas y retrasos en el inicio de la jornada.

Karen Yabar, Daniel Yan, Roberto Zavaleta y Franco Zuloeta cumplen funciones como miembros de mesa durante la jornada electoral peruana en Barcelona. (Foto: Sabrina Yarlequé).

Uno de los principales cambios estuvo relacionado con la apertura de mesas. Bravo señaló que anteriormente las normas impedían que ciudadanos de otras mesas colaboraran cuando faltaban miembros titulares, lo que ocasionaba demoras de varias horas. Para esta elección, el Jurado Nacional de Elecciones autorizó la participación de voluntarios provenientes de otras mesas, una medida que permitió acelerar la instalación de los centros de votación.

"Estoy muy contenta de poder ejercer este derecho y deber cívico. Amo al Perú donde quiera que esté; Perú siempre estará en mi corazón. Es verdad que uno se siente más peruano cuando está afuera" Amparo Hurtado, 35 años en Barcelona

A primeras horas de la mañana, la Cancillería reportaba 1.660 mesas abiertas de un total de 2.506 en el mundo y estimaba alcanzar entre el 98% y 99% de operatividad en las siguientes horas. El funcionario destacó que las modificaciones introducidas por el JNE responden a la necesidad de adaptar las reglas electorales a las condiciones particulares que enfrentan los peruanos residentes fuera del país.

Vista de los alrededores del local de votación en Barcelona, donde la jornada electoral peruana se desarrolló sin las aglomeraciones registradas durante la primera vuelta. (Foto: Sabrina Yarlequé)

En Barcelona, la votación se desarrolló en un nuevo recinto de la Fira Barcelona, ubicado frente al local utilizado durante la primera vuelta y junto a la Plaza España. Según constató la corresponsal de El Comercio en España, Sabrina Yarlequé, la amplitud del espacio permitió una circulación más fluida de los electores y evitó las aglomeraciones registradas en anteriores procesos. En este centro se habilitaron 119 mesas para atender a 59.222 votantes peruanos.

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Fuera del recinto electoral también se repitió una escena habitual de las jornadas peruanas en el extranjero. Decenas de comerciantes ofrecían platos y productos tradicionales como papa rellena, ceviche, causa, empanadas, tamales y chicha morada. Durante la tarde, efectivos policiales retiraron temporalmente la mercadería de varios vendedores ambulantes debido a las restricciones municipales sobre este tipo de comercio, aunque muchos regresaron poco después.

Electores peruanos esperan su turno para votar en el recinto habilitado en Madrid, donde la jornada se desarrolló sin aglomeraciones y con la totalidad de las mesas instaladas. (Foto: Jurado Nacional de Elecciones)

“La logística ha mejorado muchísimo respecto a la primera vuelta y prácticamente no se observan aglomeraciones”, reportó Yarlequé, durante el desarrollo de la jornada electoral peruana en España.

En Madrid, donde se instalaron las 212 mesas previstas para la jornada, las autoridades consulares reportaron una participación sostenida y sin aglomeraciones. “De acuerdo al conteo que tenemos, que es una máquina especial, nos ha indicado que en proporción hasta el momento es mucha la gente que ha venido y es mayor el número de votantes peruanos”, señaló el cónsul Arturo Chipoco Cáceda. El diplomático precisó además que la totalidad de las mesas logró instalarse y que nueve de ellas fueron fusionadas como parte de la organización electoral. “Actualmente hemos instalado las 212 mesas, es decir la totalidad de mesas en Madrid”, afirmó.

Un ciudadano peruano emite su voto en Andalucía durante la jornada electoral de los peruanos residentes en el exterior. (Foto: Consulado General del Perú en Sevilla).

Chipoco destacó que la afluencia de electores continuó durante la tarde, impulsada incluso por actividades religiosas desarrolladas en el centro de la capital española. “Continúa la afluencia de peruanos luego de la misa que acaba de concluir en el centro de Madrid y hago un llamado para que vengan a votar”, manifestó.

La jornada también se desarrolló con normalidad en Andalucía. Según información consular, todas las mesas de votación previstas en Sevilla, Almería y Málaga quedaron instaladas y operativas antes de las 10 a.m., sin necesidad de fusionarlas. Sevilla concentró 14 mesas para cerca de 6.900 electores habilitados; Almería, seis mesas para unos 2.900 votantes; y Málaga, cuatro mesas para aproximadamente 1.900 ciudadanos peruanos.