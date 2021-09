Partidos considerados minoritarios como el Partido Comunista de Austria o el de reciente formación Pueblo, Libertad, Derechos Fundamentales, una organización que cuestiona la vacunación contra el coronavirus, han dado la sorpresa en las elecciones regionales y locales celebradas este domingo en Austria.

Pueblo, Libertad, Derechos Fundamentales (MFG, por sus siglas en alemán) ha logrado un 6 por ciento de apoyo y tres escaños en el parlamento regional de Alta Austria, la región con menor índice de vacunación del país, informa la agencia de noticias Bloomberg.

Mientras, el Partido Comunista de Austria (KPO) ha logrado el 29 por ciento de los votos en las elecciones a la Alcaldía de Graz, la segunda ciudad del país. El KPO llevaba sin conseguir representación parlamentaria a nivel federal austriaco desde 1959.

La candidata comunista, Elke Kahr, podría desplazar así al actual alcalde, Siegfried Nagl, del Partido Popular de centro-derecha, que ha logrado un 26 por ciento de apoyo, lo que supone 12 puntos menos que en las elecciones de 2017.

Nagl ha comparecido en la televisión pública austriaca, ORF, para anunciar que no seguirá como alcalde, puesto que ocupaba desde 2003. “El futuro no tiene responsabilidades para mí. Voy a retirar mi mano protectora. No voy a estar disponible para ser alcalde. Voy a dedicar mi tiempo a mi familia”, ha explicado.

En Partido Popular (VPO) del canciller austriaco, Sebastian Kurz, ha logrado un 38 por ciento de apoyo en Alta Austria y podrá seguir gobernando la región. Esta cifra supone más del doble de votos que el siguiente partido, según resultados oficiales provisionales.

