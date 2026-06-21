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Interior del Pabellón Satélite de la Casa de Campo, habilitado como centro de votación para las elecciones presidenciales de Colombia, este domingo en Madrid. Foto: EFE/ Kiko Huesca
Interior del Pabellón Satélite de la Casa de Campo, habilitado como centro de votación para las elecciones presidenciales de Colombia, este domingo en Madrid. Foto: EFE/ Kiko Huesca
Por Agencia EFE

La participación en el puesto de votación de Madrid, el mayor fuera de Colombia, está creciendo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y superaría finalmente a la de la primera ronda, celebrada hace tres semanas.

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