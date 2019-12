Dennis Skinner es un hombre de récords. Hasta ayer, fue el congresista de más edad en la Cámara de los Comunes del Congreso británico -87 años- y el que más tiempo estuvo en el cargo: nada menos que 49 años como legislador. Pero nada puede durar para siempre. Como parte de la increíble victoria del Partido Conservador de Boris Johnson en las elecciones del jueves, Skinner, un célebre laborista (izquierdista) y opositor a Margaret Thatcher, perdió su curul.

Skinner (izquierda) escuchando una sesión en la Cámara de los Comunes, donde ocupó un asiento durante 49 años. [AFP]

Skinner fue derrotado en su circunscripción, Bolsover (una antigua zona industrial del norte de Inglaterra), ante el conservador Mark Fletcher, un joven político de 34 años.

Sin él, un convencido antimonárquico, los medios británicos especulan quién tomará la posta en las clásicas bromas que hacía cada año durante la ceremonia de presentación del discurso de Isabel II, cuando los legisladores son convocados para escuchar la agenda legislativa pronunciada por la reina. “Que pague sus impuestos”, dijo en 1992, o “¿Ha traído a Camilla con ella?”, en el 2005, en referencia a la segunda esposa del príncipe Carlos, Camilla Parker-Bowles.

Por su estilo combativo y republicano fue suspendido numerosas veces de la Cámara de los Comunes por usar "lenguaje poco parlamentario".





¿Por qué perdió su curul?

Skinner fue víctima de la derrota estrepitosa del Partido Laborista. Pese a que representaba a una zona industrial, en Derbyshire, formada por muchas comunidades de exmineros que sufrieron económicamente los gobiernos conservadores de Thatcher, en la década de los 80, esta vez los electores decidieron cambiar de bando. ¿El motivo? El hartazgo ante las discusiones sobre el ‘brexit’, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y los anticuerpos que ha generado Jeremy Corbyn, el líder del partido, considerado el culpable de la derrota en estas elecciones.

Skinner apoyó a los mineros que se vieron seriamente afectados por las reformas económicas de Margaret Thatcher en los años 80. [AFP]

"Votar por el laborismo se sentía como un voto perdido. Voté por los conservadores. Me dolió, no quería,pero sentía que tenía que votar por alguien", dijo a la BBC Mandy McKenna, de 36 años, y madre de seis, y residente en Bolsover.

"Corbyn ha destrozado el laborismo", dijo Rosalie Welton, de 75 años, una jubilada. "He votado por los laboristas durante 50 años. Me siento como una traidora, pero no iba a votar por Corbyn".

El padre de Skinner fue un minero de carbón, y el ahora exlegislador apoyó decididamente a los mineros en las huelgas de 1984 y 1985, una disputa que definió la batalla de Thatcher para reducir el poder de los sindicatos.

“Dennis Skinner ha servido con tremenda distinción. Ha sido un extraordinario legislador y ha inspirado a millones”, dijo en un sentido discurso de agradecimiento Fletcher, quien ahora será el heredero del asiento del longevo Skinner en el Congreso.