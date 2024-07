El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reclamó este miércoles que se publiquen los resultados detallados de las elecciones presidenciales de Venezuela, sin los cuales la reelección de Nicolás Maduro “no puede ser reconocida”.

La UE solicita un “acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales”, declaró Borrell ante la prensa durante una visita a Vietnam.

“Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”, insistió Borrell.

Desde que se proclamó la victoria del presidente saliente Nicolás Maduro el lunes, la oposición ha denunciado un “fraude masivo” y exige un recuento transparente de los votos, reclamado con insistencia por la comunidad internacional.

Miles de simpatizantes de la oposición se manifestaron el martes para reivindicar la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien instó a no reprimir las protestas, que al menos dejaron 12 muertos y cientos de detenidos.