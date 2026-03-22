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El liberal Robert Golob y el conservador Janes Janza, participantes de las elecciones parlamentarias 2026 en Eslovenia. (Jure MAKOVEC / Johanna GERON / AFP)
El liberal Robert Golob y el conservador Janes Janza, participantes de las elecciones parlamentarias 2026 en Eslovenia. (Jure MAKOVEC / Johanna GERON / AFP)
Por Agencia AFP

Los eslovenos votan este domingo en unas reñidas elecciones parlamentarias, en las que los conservadores del veterano político Janez Jansa, admirador del presidente estadounidense Donald Trump, aspiran a vencer al liberal Robert Golob y volver al poder.

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