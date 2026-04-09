Hungría celebra el domingo unas elecciones legislativas que tendrán un insólito seguimiento a nivel internacional: por primera vez desde su llegada al poder en 2010, el primer ministro nacionalista, Viktor Orbán, no parte como favorito.

Aunque el país que gobierna sea pequeño (9,5 millones de habitantes), Orbán es una referencia en la ultraderecha internacional, tanto dentro como fuera de Europa.

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Se ha dado a conocer como un firme opositor a la inmigración, a los derechos LGTBQ y al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia; asuntos por los que se ha enfrentado con Bruselas.

En el extranjero, el nacionalista de 62 años sigue contando con apoyos como los de la administración estadounidense de Donald Trump o dirigentes latinoamericanos como el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

A Milei lo recibió en marzo en Budapest y con Kast se entrevistó en febrero, antes de que asumiera la presidencia de Chile.

Este martes, recibió en la capital húngara al vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien arremetió contra Bruselas durante una rueda de prensa.

“Quería enviar una señal a todo el mundo, especialmente a los burócratas de Bruselas, que han hecho todo lo que han podido para reprimir al pueblo de Hungría porque no les gusta el líder que, de hecho, se ha plantado por el pueblo de Hungría“, declaró el estadounidense.

La Comisión Europea replicó que la UE construye con los Estados miembros “una Europa más fuerte e independiente”.

Con todo, Orbán ha visto cómo su férreo control del poder se ha ido debilitando, al punto de que podría perder en las elecciones legislativas del domingo.

Las encuestas independientes apuntan a una posible victoria opositora del partido conservador TISZA, dirigido por Peter Magyar.

Aunque desde las filas del gobierno confían en que haya sorpresa y se imponga la coalición formada por Fidesz, el partido de Orbán, y los cristiano-demócratas del KDNP.

Los analistas esperan una participación fuerte, de hasta el 80%, al término de una campaña particularmente intensa.

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En estas semanas, el servicio de inteligencia fue acusado de intentar sabotear al partido TISZA, y el canciller húngaro, Peter Szijjarto, asumió que defiende los intereses de Rusia en la UE, tal como expuso una investigación de medios europeos basada en el filtrado de conversaciones telefónicas.

El ministro, entre otras cosas, habría aunado argumentos para intentar justificar el levantamiento de ciertas sanciones europeas impuestas a Moscú por la invasión de Ucrania, y habría dicho a su homólogo ruso Serguéi Lavrov: “Estoy a su servicio”.

“Importancia desproporcionada”

Orbán arremetió reiteradamente contra Ucrania durante la campaña, y sigue bloqueando un préstamo europeo a Kiev de 90.000 millones de euros.

El argumento de Budapest viene del lado de la energía: el país dejó de recibir petróleo ruso a través de un oleoducto que atraviesa la vecina Ucrania, y que resultó dañado por los bombardeos de Moscú. El gobierno húngaro acusa al ucraniano de estar tardando adrede en repararlo.

Orbán dirige un país de menos de 10 millones de habitantes, pero goza de una “importancia desproporcionada” a nivel global, resalta Jacques Rupnik, profesor emérito de Sciences Po París.

Visto de fuera, el principal punto en juego está en si Hungría sigue siendo “benevolente” para con los intereses rusos, o si muestra “deseos de recomponer las relaciones con la Unión Europea”, de la que forma parte desde 2004, apunta Rupnik.

“Ahora o nunca”

En los últimos cuatro años, la popularidad de Orbán se ha deteriorado por el estancamiento económico y una serie de escándalos.

Su oponente Peter Magyar, un exaliado de Orbán, prometió “un cambio de sistema”: luchar contra la corrupción, mejorar los servicios públicos, rescatar la calidad democrática de las instituciones.

Para ello, el político de 45 años eligió como lema la consigna histórica de los revolucionarios húngaros: “Ahora o nunca”.

En las legislativas del domingo participarán sólo cinco partidos, el número más bajo desde la democratización del país en 1990 tras la era comunista.

Varias formaciones eligieron no concurrir para favorecer la concentración de voto en la oposición y propiciar un giro.

En cuanto al desarrollo de los comicios, han cundido temores respecto a su pulcritud y algunas oenegés alertaron de la posible manipulación del voto de los húngaros en el extranjero.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha desplegado una misión de observación electoral, por segunda vez consecutiva.

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Hungría celebra este domingo 12 de abril las que podrían ser sus elecciones legislativas más importantes desde la caída del comunismo en 1989, en un ambiente de profunda división y crispación entre los seguidores del ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010, y su gran rival, el conservador Péter Magyar. (EFE)

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