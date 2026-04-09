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El primer ministro húngaro, Viktor Orban, durante un evento en el MTK Sportpark de Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. (Peter Kohalmi / AFP)
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, durante un evento en el MTK Sportpark de Budapest, Hungría, el 7 de abril de 2026. (Peter Kohalmi / AFP)
/ PETER KOHALMI
Por Agencia AFP

Hungría celebra el domingo unas elecciones legislativas que tendrán un insólito seguimiento a nivel internacional: por primera vez desde su llegada al poder en 2010, el primer ministro nacionalista, Viktor Orbán, no parte como favorito.

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