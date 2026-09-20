icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una mujer emite su voto en un colegio electoral de Podolsk, región de Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Una mujer emite su voto en un colegio electoral de Podolsk, región de Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
/ MAXIM SHIPENKOV
Por Agencia EFE

El partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), ganó las elecciones legislativas celebradas durante los últimos tres días en este país con el 57,54 % de los votos, según los primeros resultados oficiales publicados el domingo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.